Фигуристка Щербакова заявила, что чувствует опустошение после выступления на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова чувствует опустошение после выступления на чемпионате Европы, где она завоевала серебряную медаль. Об этом 15-летняя спортсменка рассказала журналистам.

Российские фигуристки на чемпионате Европы в австрийском Граце заняли весь пьедестал. Щербакова показала результат 237,76 балла. Победу одержала Алена Косторная (240,81), бронза досталась Александре Трусовой (225,34). Фигуристки впервые участвовали на чемпионате Европы.

"Эмоции смешанные, - сказала Щербакова. - Хорошо начала программу, затем почувствовала, что поставили недокруты на флипе, хотелось увеличивать обороты. Конечно, это уже был прыжок (четверной флип - прим. ТАСС) на усталости, может, не так хорошо себя чувствовала физически. Обидно, могла побороться".

"Сегодня я нервничала меньше, чем вчера, это даже непохоже на меня. Обычно перед произвольной я нервничаю. Баллы могли быть и лучше", - добавила фигуристка.

"Пока какое-то опустошение, завтра, наверное, осознаю и извлеку урок из этого старта. Конечно, места для меня важны, но выводы сделаю позже. Сегодня я расстроена, но и радость тоже есть. Я очень эмоциональная, но это и плюс, и минус", - заключила спортсменка.

Щербакова - двукратная чемпионка России, в текущем сезоне она победила на этапах Гран-при в Китае и США, в финале Гран-при стала второй. В прошлом сезоне Щербакова выиграла два этапа юниорского Гран-при и стала второй на чемпионате мира среди юниоров.