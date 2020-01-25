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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Тарасова: российских фигуристов можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться

Россияне завоевали 10 из 12 медалей на чемпионате Европы

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристы из России заслужили максимальное уважение на завершившемся чемпионате Европы в Австрии. Об этом она рассказала журналистам.

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Россияне в Граце выиграли все дисциплины, завоевав в общей сложности 10 медалей. Это повторение рекорда сборной СССР, которая завершала чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 и 1987 годах.

"И говорить нечего, две медали всего отдали из 12. Нас можно не любить, но шапочку нужно снять и поклониться. Всех тренеров поздравляю, и спасибо большое федерации", - сказала Тарасова.

В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, в мужском - Дмитрий Алиев, в соревновании спортивных пар - Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у танцевальных дуэтов - Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Серебряные награды завоевали Анна Щербакова, Артур Даниелян, Татьяна Тарасова и Владимир Морозов (пары). Бронзовые награды достались Александре Трусовой, Дарье Павлюченко и Денису Ходыкину (пары), а также Александре Степановой и Ивану Букину (танцы).

Чемпионат Европы 2021 года пройдет в Загребе.

Теги
Тарасова, Татьяна АнатольевнаЧемпионат Европы по фигурному катанию
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