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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Косторная: была рада просто находиться на чемпионате Европы

Победительница турнира в Граце отметила, что перед ней стояла лишь одна задача - выступить достойно
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Алена Косторная не ставила конкретной задачи по количеству баллов на чемпионат Европы, ей просто хотелось показать достойное выступление на турнире. Об этом она рассказала на пресс-конференции после проката произвольной программы.

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16-летняя фигуристка, для которой чемпионат Европы в австрийском Граце стал первым в карьере, заняла первое место, второй стала Анна Щербакова, третьей - Александра Трусова.

"Я очень рада, что могу находиться здесь, - сказала она. - Даже не то, что я выиграла, а сам факт того, что я попала на пьедестал, - это радость. Когда ехала на эти соревнования, хотела достойно себя показать, а баллы - это уже не задача".

Косторная в произвольной программе выступала последней. Щербакова и Трусова, также занимающиеся в группе тренера Этери Тутберидзе, катались до нее. "Я не видела прокатов Ани и Саши, потому что меня просто не пускали туда, не открывали шторку, не видела ничего, так как баллы объявляли на двух языках, - сказала Косторная. - На английский я не обращала внимания, а на немецком ничего не понимала. А насчет выступления последней - нет особой разницы".

В текущем сезоне Косторная одержала победы на этапах Гран-при во Франции и Японии и выиграла финал серии, который прошел в Италии. На чемпионате России, который прошел в декабре в Красноярске, она стала второй. Косторной принадлежат мировые рекорды в короткой программе и по сумме баллов.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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