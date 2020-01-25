Авербух уверен, что к чемпионату мира Косторная, Щербакова и Трусова придут в нужную форму

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский хореограф Илья Авербух не сомневается, что тренерский штаб под руководством Этери Тутберидзе сделает все, чтобы к старту мартовского чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова были в хорошей форме. Таким мнением Авербух поделился с ТАСС по окончании соревнований одиночниц на чемпионате Европы в Граце.

Чемпионкой Европы стала 16-летняя Алена Косторная, серебро и бронзу завоевали 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. Ошибок в прокатах не избежала ни одна из спортсменок.

"До чемпионата мира им по силам набрать необходимую форму, Этери Георгиевна и ее штаб сделают для этого все, все будет хорошо, - уверен Авербух. - Но конкуренты не дремлют, в Монреале будет сложнее биться за все три места, но даже такого результата я не исключаю".

"У наших девочек сложные программы, катать их безошибочно очень сложно. И не нужно забывать, что они взрослеют", - напомнил Авербух.

Авербух подчеркнул, что главный старт нынешнего сезона - чемпионат мира. "Основной акцент в подготовке спортсменов делается именно на этот старт, поэтому я думаю, что даже хорошо, что ошибки были допущены именно сейчас, в Граце, чемпионат Европы - старт важный, но не самый важный в сезоне", - отметил он.