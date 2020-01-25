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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Трусова, Косторная и Щербакова не намерены выступать на юниорском чемпионате мира

Спортсменки проводят первый сезон на взрослом уровне

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная не хотят выступать на юниорском чемпионате мира 2020 года в Таллине. Об этом они сказали на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне 16-летняя Косторная, 15-летние Трусова и Щербакова перешли на взрослый уровень. При этом они еще имеют возможность выступать на юниорском.

"Нет", - синхронно ответили фигуристки на вопрос, хотят ли они поехать на юниорский чемпионат мира.

Из трех фигуристок юниорское первенство мира выигрывала только Трусова. В ее активе две золотые медали турнира, помимо нее в женском одиночном катании подобное удавалось лишь Елене Радионовой.

В субботу на чемпионате Европы в австрийском Граце Косторная заняла первое место, Щербакова - второе, Трусова - третье. Ранее они заняли весь пьедестал в финале Гран-при и на чемпионате России.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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