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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Ягудин: российский фигуристы - триумфаторы, но уже завтра об этом придется забыть

По словам олимпийского чемпиона, на чемпионате мира россиян ждет серьезная борьба

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские фигуристы по праву могут считать себя триумфаторами чемпионата Европы, завершившегося в австрийском Граце, но уже завтра об этом им придется забыть, потому что на чемпионате мира будут совсем другие соперники и другая борьба. Таким мнением по окончании турнира с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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Россияне в Граце выиграли все дисциплины, завоевав в общей сложности 10 медалей. Это повторение рекорда сборной СССР, которая завершала чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 и 1987 годах.

"Это здорово, это настоящий триумф российского фигурного катания, нашей федерации, но дальше будет другая картина, другая борьба, поэтому о триумфе уже скоро придется забыть. В Европе мы всегда лидировали, но на мире будет совсем другая ситуация", - подчеркнул Ягудин.

"Я помню чемпионаты Европы 1999 года, я был его участником, 2006 года, тогда мы также завоевали все золото, даже рядом никто не стоял. Сейчас мы снова добились победы, и уровень российских фигуристов был на голову выше соперников. Но на мире мы увидим совершенно другую картину, в танцах прибавятся американцы и канадцы, в парном катании - североамериканцы плюс китайцы. Про мужчин я вообще молчу, там уже весь мир подключится - американцы, корейцы, японцы, китайцы, канадцы. То же самое и у девочек, та же Алиса Лю выиграла чемпионат США с каким-то безумным результатом", - заметил Ягудин.

Чемпионат мира пройдет 18-22 марта в Монреале (Канада).

Медали учениц Тутберидзе вошли в историю

В женском одиночном катании чемпионкой Европы стала 16-летняя Алена Косторная, серебро и бронзу завоевали 15-летние Анна Щербакова и Александра Трусова. Ошибок в прокатах не избежала ни одна из спортсменок.

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"Мы забудем, кто падал с лутца, кто с четверных, в историю войдут золото, серебро и бронза наших девочек. А они сами и их тренеры прекрасно знают, что им делать дальше, уверен, они найдут золотую середину, которая позволит успешно выступить на чемпионате мира. Спад? Этот спад закончился для нашей сборной тремя медалями чемпионата Европы", - отметил Ягудин.

На вопрос о возможных сложностях фигуристок, связанных с ростом, Ягудин ответил: "Рано или поздно рост должен был начаться, но давайте посмотрим с другой стороны, не может человек весь сезон штамповать идеально чистые прокаты. И при этом наши спортсменки выиграли по два этапа Гран-при, заняли весь пьедестал в финале серии, выиграли чемпионат России, а теперь выиграли все и на чемпионате Европы".

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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