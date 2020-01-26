Шапки долой. Российские фигуристы выиграли все золото чемпионата Европы

А также повторили рекорд по количеству медалей, установленный советской сборной в 1986 году

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. В субботу в австрийском Граце завершилась соревновательная часть чемпионата Европы по фигурному катанию.

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Честь закрывать соревнования выпала главным звездам - одиночницам. А конкретнее, российскому трио - Алене Косторной, Анне Щербаковой и Александре Трусовой. На текущий момент в мире не существует турнира, на котором они не были бы основными действующими лицами, и европейское первенство не является исключением, учитывая уровень оппозиции. Впрочем, россиянки уже могли привыкнуть соревноваться только между собой. Что же до зрителей, то от этого обстоятельства интерес к женскому турниру едва ли снижается. Ведь итоговый результат все равно практически невозможно предугадать. К примеру, перед стартом соревнований было популярно мнение о том, что в Граце золотую медаль примерит Трусова. Это выглядело логично, она начала сезон с мировых рекордов, после чего допустила серьезные ошибки на основных соревнованиях - чемпионате России и финале Гран-при. Спортивная злость вкупе с большим запасом технической сложности могли бы стать сильным аргументом как против "старших" четверных Щербаковой, так и против тройных акселей и высочайших компонентов Косторной. Трусова ошибалась, Щербакова была близка Но в Австрии Трусова не смогла преодолеть себя. Как выяснилось по ходу турнира, 15-летняя фигуристка не успела набрать форму после новогодних праздников и восстановить все имеющиеся в ее арсенале четверные. А их у нее четыре - лутц, флип, сальхов и тулуп. Больше нет ни у кого.

На чемпионате Европы же от них остались только лутц и два тулупа. А если говорить о чисто приземленных, то и вовсе один тулуп. В произвольной программе она попыталась зайти на три прыжка в четыре оборота, но лутц и второй тулуп завершились падениями. В беседе с журналистами Трусова, которая с результатом 225,34 балла заняла третье место, призналась, что очень расстроена своим выступлением. "Не устала, форма не самая лучшая сейчас, после праздников не до конца набрала ее, - сказала она. - Я просто не могу собраться. Падения? Я не собралась как надо после первого падения, поэтому было втрое, я очень расстроена". После короткой программы 15-летняя Щербакова отставала от лидирующей Косторной на семь баллов. Для других фигуристок это практически приговор, но не для нее. Если бы ей удалось безошибочно выполнить оба своих четверных лутца и четверной флип, она могла бы бороться с лидером. После превосходно приземленного первого лутца (в каскаде с тройным тулупом) и флипа (в первый раз ей удался этот прыжок на плюс) казалось, что все возможно. Но падение со второго лутца лишило ее шансов. Ее суммарный результат все равно был очень высок (237,76), но в этот раз у нее серебро. "Эмоции смешанные, - рассказала Щербакова журналистам. - Хорошо начала программу, затем почувствовала, что поставили недокруты на флипе, хотелось увеличивать обороты. Конечно, это уже был прыжок (четверной флип - прим. ТАСС) на усталости, может, не так хорошо себя чувствовала физически. Обидно, могла побороться". Косторная снова сияет На чемпионате России 16-летняя Косторная столкнулась с непреодолимым препятствием в виде чистейших прокатов Щербаковой. После этого она не смогла сдержать слез от обиды - едва успев почувствовать вкус больших побед, она снова оказалась второй.

В Граце же фигуристка лидировала после короткой программы. И ее произвольный прокат был самым ярким. Падение на тройном лутце в самой концовке выступления впечатление совершенно не испортило. Она набрала 240,81 балла. "Я очень рада, что могу находиться здесь, - тактично прокомментировала свою победу Косторная. - Даже не то, что я выиграла, а сам факт того, что я попала на пьедестал, - это радость. Когда ехала на эти соревнования, хотела достойно себя показать, а баллы - это уже не задача". Хореограф Илья Авербух в разговоре с ТАСС высказал предположение, что все три фигуристки, которые в Австрии сетовали на несовершенство физической формы, смогут решить эту проблему. "До чемпионата мира им по силам набрать необходимую форму, Этери Георгиевна [Тутберидзе] и ее штаб сделают для этого все, все будет хорошо, - уверен он. - Но конкуренты не дремлют, в Монреале будет сложнее биться за все три места, но даже такого результата я не исключаю". Абсолютный успех Фигуристки поставили роскошную точку в выступлении россиян на чемпионате Европы. На турнире в австрийском Граце сборная завоевала четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали. Команда повторила результаты сборной СССР 1986 и 1987 годов, когда команда завершала выступление на европейском первенстве с десятью медалями.

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