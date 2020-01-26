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ММА

Российский боец Немков проведет поединок против чемпиона Bellator Бейдера

Бой пройдет 9 мая в Сан-Хосе
Вадим Немков AP Photo/Gregory Payan
Описание
Вадим Немков
© AP Photo/Gregory Payan

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков проведет бой с чемпионом Bellator в полутяжелом весе Райаном Бейдером 9 мая в США. Об этом ТАСС сообщили в Bellator.

"Бой Немков - Бейдер пройдет 9 мая в США", - сказал собеседник агентства.

Поединок состоится в Сан-Хосе.

27-летний Немков провел в смешанных единоборствах 13 боев, в которых одержал 11 побед и потерпел два поражения. 36-летний Бейдер в ММА одержал 27 побед и потерпел пять поражений.

В январе 2019 года Бейдер в финале Bellator в тяжелом весе одержал победу над россиянином Федором Емельяненко. Тот бой завершился нокаутом в первом раунде.

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