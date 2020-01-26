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Australian Open

Кенин обыграла 15-летнюю Гауфф и встретится с Жабер в 1/4 финала Australian Open

Кенин и Жабер впервые в карьере сыграют в четвертьфинале турнира серии Большого шлема
Кори Гауфф (слева) и София Кенин (справа) EPA-EFE/MICHAEL DODGE
Описание
Кори Гауфф (слева) и София Кенин (справа)
© EPA-EFE/MICHAEL DODGE

ТАСС, 26 января. Американская теннисистка София Кенин встретится с представительницей Туниса Онс Жабер в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

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В четвертом круге 21-летняя Кенин, занимающая 15-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла 15-летнюю соотечественницу Кори Гауфф (67) со счетом 6:7 (5:7), 6:3, 6:0. Гауфф перед матчем с Кенин выбила из турнира американку Винус Уильямс и победительницу Открытого чемпионата Австралии 2019 года японку Наоми Осаку. Кенин родилась в Москве, в раннем возрасте семья переехала в США, американка впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира серии Большого шлема.

Жабер (78) в двух партиях оказалась сильнее китаянки Ван Цян (29) - 7:6 (7:4), 6:1. Ван Цян на предыдущей стадии турнира обыграла американку Серену Уильямс. 25-летняя Жабер впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Большого шлема.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля.

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