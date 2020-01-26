Число спортсменов в новых пулах РУСАДА выросло на 42 человека по сравнению с 2019 годом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Количество российских спортсменов, включенных в новые пулы допинг-тестирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА), увеличилось на 42 человека по сравнению с декабрем 2019 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

"В настоящее время в национальный регистрируемый и расширенный пулы тестирования РУСАДА входят 1546 спортсменов, из которых 707 - в национальный регистрируемый и 839 - в расширенный, - сообщил собеседник ТАСС. - По сравнению с предыдущими списками число тестируемых атлетов увеличилось на 42 человека".

По информации агентства, в декабрьские пулы тестирования РУСАДА входили 1504 спортсмена (881 - национальный регистрируемый и 623 - расширенный).

Как сообщал ранее ТАСС, представительство отечественных легкоатлетов в пулах допинг-тестирования РУСАДА на первый квартал 2020 года увеличилось по сравнению с предыдущим до 521 человека.