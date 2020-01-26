Власенко: Олимпийские игры без России станут первенством ЖЭКа

В субботу женская сборная России завоевала серебряные медали чемпионата Европы, уступив в финале испанкам (12:13). На этом турнире команда добилась права выступить на Олимпиаде 2020 года в Токио. При этом вопрос участия россиян в Играх до сих пор остается открытым, поскольку Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не вынес решение по поводу санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) к российскому спорту.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Отсутствие России серьезно снизит уровень конкуренции на Олимпийских играх в Токио, что негативно отразится на зрительском интересе к соревнованиям. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации водного поло России Алексей Власенко.

"Я считаю, что вся эта история слишком раздута, Олимпийские игры без России превратятся в первенство ЖЭКа. Кто их будет смотреть? - сказал Власенко. - Телекомпании платят сумасшедшие деньги, чтобы зрители следили за противостоянием США и России. Если России не будет, то интерес к Играм снизится".

Исполком WADA 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Основанием для этого стали выводы следователей WADA, установивших факты манипуляций с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение идентичности базы данных являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году.

Если CAS примет сторону WADA, российский спорт подвергнется санкциям: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.