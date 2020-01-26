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Допинг в спорте

Чалов и Семенов чаще всех из игроков клубов РПЛ проверялись РУСАДА на допинг в 2019 году

РУСАДА трижды провело тестирование обоих футболистов
Федор Чалов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Федор Чалов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов и защитник грозненского "Ахмата" Андрей Семенов стали самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистами Российской премьер-лиги в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством, с января по декабрь эти спортсмены трижды проходили проверку на допинг.

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Чалов тестировался РУСАДА в январе, июне и июле, Семенов - дважды в марте и один раз в мае. В 2018 году Чалов проверялся на допинг четыре раза, Семенов - шесть.

По два раза проверялись РУСАДА в 2019 году Алан Дзагоев и Ильзат Ахметов (оба - ЦСКА); Юрий Газинский, Дмитрий Скопинцев и Магомед-Шапи Сулейманов (все - "Краснодар"); Александр Головин ("Монако", Франция); Хызыр Аппаев и Георгий Мелкадзе (оба - ФК "Тамбов"); Роман Еременко, Алексей Ионов и Александр Зуев (все - ФК "Ростов"); Аяз Гулиев ("Спартак"); Алексей Миранчук ("Локомотив"); Ярослав Ракицкий ("Зенит") и Вячеслав Грулев ("Динамо").

Скопинцев в январе 2020 года перешел из "Краснодара" в московское "Динамо". Аппаев покинул "Тамбов" в январе 2020 года, в настоящий момент игрок пребывает в статусе свободного агента. Грулев в январе перешел в "Нижний Новгород" на правах аренды. Мелкадзе находится в "Тамбове" в аренде, права на игрока принадлежат московскому "Спартаку".

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Допинг
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