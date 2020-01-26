Защитник "Локомотива" Марков стал самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2019 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Защитник ярославского "Локомотива" Андрей Марков чаще других хоккеистов проверялся на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством, с января по декабрь спортсмен четырежды проходил проверку на допинг.

Маркову 41 год, сезон-2018/19 Марков провел в составе казанского "Ак Барса" (49 игр в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и четыре игры в плей-офф), забросил две шайбы и сделал 12 результативных передач. В текущем сезоне хоккеист выступает за "Локомотив", он провел на льду 15 матчей, в которых набрал три очка (1+2). В 2018 году Марков проверялся РУСАДА на допинг один раз.

Второе место по количеству тестирований офицерами допинг-контроля РУСАДА занимает 25-летний нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, три раза проходивший проверку на допинг (в 2018 году - один раз). 24 хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходили допинг-тестирование дважды.

Всего в 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеиста, включая игроков КХЛ, Высшей, Женской и Молодежной хоккейных лиг.