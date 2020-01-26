{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Защитник "Локомотива" Марков стал самым тестируемым РУСАДА хоккеистом в 2019 году

Марков проверялся четыре раза, на втором месте - форвард ЦСКА Михаил Григоренко (три раза)

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Защитник ярославского "Локомотива" Андрей Марков чаще других хоккеистов проверялся на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2019 году. Согласно материалам, предоставленным ТАСС Российским антидопинговым агентством, с января по декабрь спортсмен четырежды проходил проверку на допинг.

На эту тему

Маркову 41 год, сезон-2018/19 Марков провел в составе казанского "Ак Барса" (49 игр в регулярном первенстве Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и четыре игры в плей-офф), забросил две шайбы и сделал 12 результативных передач. В текущем сезоне хоккеист выступает за "Локомотив", он провел на льду 15 матчей, в которых набрал три очка (1+2). В 2018 году Марков проверялся РУСАДА на допинг один раз.

Второе место по количеству тестирований офицерами допинг-контроля РУСАДА занимает 25-летний нападающий ЦСКА Михаил Григоренко, три раза проходивший проверку на допинг (в 2018 году - один раз). 24 хоккеиста Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) проходили допинг-тестирование дважды.

Всего в 2019 году РУСАДА проверило на допинг 282 хоккеиста, включая игроков КХЛ, Высшей, Женской и Молодежной хоккейных лиг.

Теги
Допинг
Реклама на ТАСС
Australian Open
Первая ракетка мира Барти сыграет с Квитовой в 1/4 финала Australian Open
В матче четвертого круга Барти переиграла американку Элисон Риск со счетом 6:3, 1:6, 6:4
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС