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Зимние олимпийские виды спорта
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Российский саночник Репилов занял второе место на этапе Кубка мира в Латвии

23-летний спортсмен уступил победителю 0,017 секунды по итогам двух заездов
Роман Репилов EPA-EFE/ARMANDO BABANI
Описание
Роман Репилов
© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

ТАСС, 26 января. Россиянин Роман Репилов стал серебряным призером на шестом этапе Кубка мира по санному спорту в латвийской Сигулде.

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Первое место занял немец Йоханнес Людвиг (1.37,246), 23-летний Репилов уступил победителю по сумме двух заездов 0,017 секунды. Третье время показал австриец Давид Гляйршер (+0,022).

Россиянин Семен Павличенко стал пятым (+0,178), Максим Аравин - шестым (+0,240), Александр Горбацевич - десятым (+0,386), Степан Федоров - 24-м (+0,738).

Репилов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, набрав 621 очко. На втором месте идет итальянец Доминик Фишналлер (510), третье место занимает австриец Йонас Мюллер (437).

На счету Репилова две серебряные и одна бронзовая награда чемпионата мира 2017 года. На европейских первенствах россиянин два раза становился серебряным (2016, 2019) и три раза - бронзовым призером (2016, 2018, 2020).

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Оберхофе с 1 по 2 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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