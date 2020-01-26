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Футбол в России

Газзаев считает, что на перевыборах президента РПЛ появится альтернатива Прядкину

Перевыборы должны пройти в течение трех месяцев
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. На перевыборах президента Российской премьер-лиги (РПЛ) у действующего президента организации Сергея Прядкина, скорее всего, появится конкурент. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев.

Изначально выборы президента РПЛ должны были состояться в апреле, когда подходил к концу срок полномочий 58-летнего Прядкина, однако он был досрочно переизбран 16 января на заседании общего собрания клубов РПЛ на безальтернативной основе. В пятницу на заседании избирательного комитета РФС был рассмотрен протокол выборов главы премьер-лиги, поступивший в распоряжение РФС 22 января. Переизбрание главы РПЛ было признано неправомерным. Кроме того, избирком РФС обязал премьер-лигу привести некоторые части ее устава в соответствие с законодательством РФ, уставами Международной федерации футбола (ФИФА), Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и РФС, а также провести выборы президента РПЛ в течение трех месяцев.

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"Я согласен с решением избирательного комитета Российского футбольного союза, - сказал Газзаев. - Если не были соблюдены основные принципы и требования устава ФИФА, устава УЕФА, избирательного кодекса ФИФА и избирательного регламента РФС, стоит считать выборы неправомерными. Поэтому необходимо определить сроки выдвижения кандидатур на пост президента РПЛ и обозначить дату проведения общего собрания. Мне кажется, это будет абсолютно закономерно - тогда уже пройдут выборы, которые будут абсолютно соответствовать закону и регламенту".

Прядкин работает в организации, которая до 2018 года носила название Российская футбольная премьер-лига, с 2001 года. С 2007 года он занимает пост президента. В предыдущий раз он был переизбран 21 апреля 2015 года.

Газзаев считает, что на перевыборах главы премьер-лиги у Прядкина будет конкуренция. "Альтернативная кандидатура на выборах появится наверняка, - отметил собеседник агентства. - При соблюдении всех правил, которые я обозначил, клубы поддержат [действующего президента РПЛ], это будет легитимно и абсолютно прозрачно. Мне сложно сказать, кто составит конкуренцию Прядкину, но при любых выборах надо соблюдать то, что положено регламентом".

"Мне сложно говорить о кандидатах, но регламент и устав надо соблюдать. Считаю, что нужно соблюсти все законы и определить кандидата, который возглавит Российскую премьер-лигу", - резюмировал Газзаев.

Теги
Российский футболРоссияПрядкин, Сергей ГеннадьевичГаззаев, Валерий Георгиевич
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