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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристки Косторная и Щербакова заявили, что спали не больше четырех часов после ЧЕ

Косторная завоевала на турнира золото, Щербакова - серебро
Алена Косторная Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Алена Косторная
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова и Алена Косторная спали не больше четырех часов после произвольной программы чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом они рассказали журналистам.

На чемпионате Европы 16-летняя Косторная завоевала золотую медаль, 15-летняя Щербакова стала второй. Еще одна российская фигуристка 15-летняя Александра Трусова заняла третье место.

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"Три с половиной часа, - ответила Косторная. - Я пришла в номер, смотрела, смотрела, смотрела сериалы, а потом - опа, уже четыре часа утра, а в 8:30 вставать", - рассказала Косторная.

"Четыре часа, - сказала Щербакова. - У меня, скорее, из-за допинг-контроля, я задержалась. Легла спать при первой возможности, но она представилась поздно. Здесь еще отключили все отопление, когда мы допинг сдавали, поэтому было не очень".

Россияне на турнире в Граце завоевали 10 наград (четыре золотые, три серебряные и три бронзовые медали) из 12 возможных. Ранее это удавалось фигуристам из СССР, которые завершали чемпионат Европы с десятью медалями в 1986 (2-4-4) и 1987 (3-4-3) годах.

Впервые за 14 лет российские фигуристы завоевали золотые медали во всех четырех дисциплинах. В женском одиночном катании победу одержала Алена Косторная, в мужском - Дмитрий Алиев, в соревнованиях спортивных пар золотые награды у Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, у танцевальных дуэтов первенствовали Синицина и Кацалапов.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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