{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

Второй стала словенка Анамария Лампич, третьей - американка Джессика Диггинс
Наталья Непряева EPA-EFE/MARTIN DIVISEK
Описание
Наталья Непряева
© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

ТАСС, 26 января. Россиянка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который прошел в немецком Оберстдорфе.

В финальном забеге спортсменка показала результат 3 минуты 27,08 секунды. Второе место заняла словенка Анамария Лампич (отставание 0,26 секунды), третьей финишировала американка Джессика Диггинс (+2,44). 

На эту тему
Российский лыжник Большунов стал первым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Германии

Россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале, как и лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг. Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко не смогли преодолеть квалификацию.

Для Непряевой эта победа стала первой с 30 декабря 2018 года, тогда спортсменка выиграла гонку классическим стилем на дистанции 10 км. В общем зачете Кубка мира россиянка поднялась на второе место, набрав 1087 очков, в активе Йохауг 1553 очка, у идущей третьей норвежки Хейди Венг - 1020.

В мужском спринте победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал его соотечественник Пол Голберг, третьим - еще один представитель Норвегии Эрик Валнес. Россиянин Глеб Ретивых финишировал шестым, лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов и Сергей Ардашев выбыли в полуфинале, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Краснов - в четвертьфинале, Сергей Устюгов и Ермил Вокуев не сумели преодолеть квалификацию. В общем зачете Кубка мира Большунов набрал 1457 очков, вторым идет Клебо (1222), третьим - Устюгов (851).

Следующий этап Кубка мира пройдет 8-9 февраля в Швеции.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Фигуристка Щербакова сообщила, что будет раскатывать новые коньки перед чемпионатом мира
Мировое первенство пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС