Российская лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 26 января. Россиянка Наталья Непряева заняла первое место в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который прошел в немецком Оберстдорфе.

Российский лыжник Большунов стал первым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Германии

Россиянки Евгения Шаповалова и Христина Мацокина вылетели в четвертьфинале, как и лидер общего зачета Кубка мира норвежка Тереза Йохауг. Алиса Жамбалова, Екатерина Смирнова и Яна Кирпиченко не смогли преодолеть квалификацию.

Для Непряевой эта победа стала первой с 30 декабря 2018 года, тогда спортсменка выиграла гонку классическим стилем на дистанции 10 км. В общем зачете Кубка мира россиянка поднялась на второе место, набрав 1087 очков, в активе Йохауг 1553 очка, у идущей третьей норвежки Хейди Венг - 1020.

В мужском спринте победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, вторым стал его соотечественник Пол Голберг, третьим - еще один представитель Норвегии Эрик Валнес. Россиянин Глеб Ретивых финишировал шестым, лидер общего зачета Кубка мира Александр Большунов и Сергей Ардашев выбыли в полуфинале, Александр Терентьев, Илья Семиков, Андрей Краснов - в четвертьфинале, Сергей Устюгов и Ермил Вокуев не сумели преодолеть квалификацию. В общем зачете Кубка мира Большунов набрал 1457 очков, вторым идет Клебо (1222), третьим - Устюгов (851).

Следующий этап Кубка мира пройдет 8-9 февраля в Швеции.