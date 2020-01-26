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Зимние олимпийские виды спорта

Российская саночница Иванова заняла второе место в спринтерском зачете Кубка мира

Лучшей стала немка Юлия Таубиц
Татьяна Иванова EPA-EFE/Toms Kalnins
Описание
Татьяна Иванова
© EPA-EFE/Toms Kalnins

ТАСС, 26 января. Россиянка Татьяна Иванова стала второй в спринтерском зачете в текущем сезоне Кубка мира по санному спорту.

На заключительном этапе, который прошел в латвийской Сигулде, она заняла третье место с отставанием 0,124 секунды. Победу одержала немка Юлия Таубиц (31,334), второй стала россиянка Виктория Демченко (+0,069).

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По итогам трех этапов лучшей в спринте стала Таубиц, ее время - 1 минута 36,466 секунды, второе место заняла Иванова (+0,330), третьей стала Демченко (+0,384).

В общем зачете Кубка мира также лидирует Таубиц, набрав 750 баллов, на второй строчке располагается Иванова (737), на третьей - Демченко (537).

28-летняя Иванова является чемпионкой мира (2019) и серебряным призером Олимпийских игр - 2014 в эстафете. Также она является четырехкратной чемпионкой Европы в одиночных заездах (2010, 2012, 2018, 2020), кроме того, в ее активе золотые медали в эстафете (2012, 2018). 24-летняя Демченко 18 января стала бронзовым призером чемпионата Европы.

Следующий этап Кубка мира пройдет 1-2 февраля в немецком Оберхофе.

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Зимние олимпийские виды спорта
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