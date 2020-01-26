Вяльбе: лыжница Непряева будет бороться за победу в общем зачете Кубка мира

В воскресенье Непряева победила в спринте классическим стилем на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российская лыжница Наталья Непряева в нынешнем сезоне будет бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

"Супер, молодец! Очень за нее рада. Показала себя во всей красе, не только внешней, но и внутренней", - заявила Вяльбе.

"Спортсмен каждый раз выходит на старт для того, чтобы бороться за первое место. Безусловно, на данный момент Тереза Йохауг, наверно, сильнее. Но сезон еще не закончен, и Наталья будет бороться за победу в общем зачете Кубка мира. Получится или нет - это уже другой вопрос", - отметила Вяльбе.

В общем зачете Кубка мира Непряева занимает второе место, набрав 1087 очков. Лидирует Йохауг (1553), на третьем месте идет еще одна норвежка Хейди Венг (1020).

Следующий этап Кубка мира пройдет 8-9 февраля в Швеции.