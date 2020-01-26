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Зимние олимпийские виды спорта

Фигуристка Щербакова сообщила, что будет раскатывать новые коньки перед чемпионатом мира

Мировое первенство пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта
Анна Щербакова Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Анна Щербакова
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Анна Щербакова будет заниматься раскаткой новых коньков перед стартом чемпионата мира в Монреале. Об этом она сообщила журналистам.

"Я приеду и буду раскатывать новые коньки, потому что времени до соревнований будет чуть больше, - сказала она. - Первое время раскатаю, дальше будем отрабатывать программы и учить новые элементы. На другие старты ехать пока не планируем".

В нынешнем сезоне 15-летняя Щербакова дебютировала на взрослом международном уровне. Она завоевала два золота этапов Гран-при, серебро финала серии, выиграла чемпионат России и стала второй на чемпионате Европы.

Чемпионат мира в канадском Монреале (провинция Квебек) пройдет с 16 по 22 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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