"Спартак" обыграл "Зенит" и стал победителем первого турнира болельщиков клубов РПЛ

ТАСС, 26 января. Фанаты московского "Спартака" выиграли первый турнир болельщиков команд Российского премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В финальном матче красно-белые обыграли в серии пенальти со счетом 2:0 болельщиков петербургского "Зенита" (основное время завершилось со счетом 2:2).

Также в плей-офф турнира участвовали болельщики московских ЦСКА и "Локомотива", "Сочи", "Краснодара", "Тамбова" и тульского "Арсенала".

Соревнования прошли на территории спортивного комплекса "Дагомыс" в Сочи.