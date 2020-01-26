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Футбол в России

"Спартак" обыграл "Зенит" и стал победителем первого турнира болельщиков клубов РПЛ

Соревнования прошли в Сочи на территории спортивного комплекса "Дагомыс"

ТАСС, 26 января. Фанаты московского "Спартака" выиграли первый турнир болельщиков команд Российского премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В финальном матче красно-белые обыграли в серии пенальти со счетом 2:0 болельщиков петербургского "Зенита" (основное время завершилось со счетом 2:2).

Также в плей-офф турнира участвовали болельщики московских ЦСКА и "Локомотива", "Сочи", "Краснодара", "Тамбова" и тульского "Арсенала".

Соревнования прошли на территории спортивного комплекса "Дагомыс" в Сочи.

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Российский футбол
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