Неудачи на предыдущих турнирах помогли фигуристам Синициной и Кацалапову выиграть ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Спортивная злость после поражения в финале Гран-при и не самого лучшего выступления на чемпионате России в Красноярске помогли Виктории Синициной и Никите Кацалапову завоевать золото чемпионата Европы в танцах на льду. Об этом спортсмены рассказали журналистам.

В воскресенье на чемпионате Европы в Граце проходят показательные выступления. Российский дуэт в субботу показал результат 220,42 балла по сумме двух программ, выиграв у титулованных французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона (220,28). В последний раз дуэт из России побеждал на чемпионате Европы в 2013 году, тогда золотые награды завоевали Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

"Сначала было поражение в финале Гран-при, потом неудача на чемпионате России в произвольной программе - мы были злые, недовольные, прокаты были плохие, тренировки были с ошибками. Все было плохо", - рассказал Кацалапов.

После национального чемпионата фигуристы стали выкладываться по-максимуму на каждой тренировке: "Катались большими кусками до момента, пока физически можем - с каждым разом чуть дольше, прибавляя по десять секунд. Сейчас могу сказать сразу - я знаю, сколько мне на произвольной не хватило. Закончив короткую, я мог ее заново прокатать, а в произвольной нужно прибавлять", - добавил российский фигурист.

"После победы мы были эмоционально опустошены - все оставили на катке, я даже есть не хотел. Но сейчас я бодр, хочется идти и работать дальше, улучшатся. В Граце я получил советы от многих специалистов и хочу скорее их идти выполнять. Хочется повторить ощущения первого места на пьедестале, будем пробовать", - сказал Кацалапов.

Чемпионат мира в канадском Монреале пройдет с 16 по 22 марта.