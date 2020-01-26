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ЧЕ-2020 по водному поло

Российские ватерполисты проиграли грекам и заняли восьмое место на чемпионате Европы

Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу сборной Греции

ТАСС, 26 января. Мужская сборная России проиграла команде Греции в матче за седьмое место на чемпионате Европы по водному поло. Соревнования проходят в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 11:9 в пользу греческих спортсменов.

На групповом этапе сборная России победила команду Нидерландов (15:9) и проиграла сборным Сербии (9:13) и Румынии (10:11). В 1/8 финала россияне были сильнее команды Грузии (14:13), но в четвертьфинале уступили хозяевам турнира венграм (10:14). В первом матче мини-турнира за 5-8-е места россияне уступили сборной Италии (12:14). Российская команда по итогам турнира гарантировала себе путевку в олимпийский квалификационный турнир.

В чемпионате Европы стартовали 16 команд, которые были разделены на четыре группы. Победители групп вышли напрямую в четвертьфинал, команды, занявшие в своих квартетах вторые и третьи места, попали в 1/8 финала.

В финале турнира, который пройдет вечером в воскресенье, встретятся сборные Венгрии и Испании. В матче за третье место сыграют команды Черногории и Хорватии.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
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