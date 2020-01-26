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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Синицина и Кацалапов испытывали гордость от поднятия российского флага после победы на ЧЕ

Фигуристы отметили, что золотые медали вдохновили их работать над собой с удвоенной силой
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов испытывали сильную гордость от поднятия российского флага после своей победы на чемпионате Европы в австрийском Граце. Об этом они сообщили журналистам.

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На чемпионате Европы Синицина и Кацалапов нанесли поражение абсолютным мировым рекордсменам французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Французский дуэт выигрывал европейское первенство пять лет подряд, кроме того, в их активе четыре золота чемпионатов мира. Победа Синициной и Кацалапова на европейском уровне стала первой для российских танцев на льду с 2013 года, когда турнир выиграли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

"Это было прям до мурашек - когда российский флаг поднимался, и мы на первом месте, - сказал Кацалапов. - Думаю, да, это [первая победа российских танцоров за семь лет] знаково. Такая отметка теперь будет".

Также фигуристы отметили, что победа в Граце вдохновила их работать над собой с удвоенной силой. "Сейчас, как мы готовились, как все получалось после Нового года, с каким-то новым таким вдохновением, - добавил Кацалапов. - И не самый простой чемпионат России был. Сейчас такой кайф, и здесь, начиная с первой тренировки, почувствовали, полетели свободно, теперь хочется прям работать пойти".

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы впервые в карьере. Также они являются серебряными призерами чемпионата мира и двукратными чемпионами России.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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