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Зимние олимпийские виды спорта

Синицина и Кацалапов считают, что им хватит трех дней для акклиматизации в Канаде перед ЧМ

Российский танцевальный дуэт выиграл чемпионат Европы в Граце

ГРАЦ /Австрия/, 26 января. /ТАСС/. Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, полагают, что им будет достаточно трех дней для акклиматизации перед чемпионатом мира, который пройдет в канадском Монреале. Об этом они сообщили журналистам.

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На чемпионате Европы, который завершился в субботу в австрийском Граце, Синицина и Кацалапов нанесли поражение абсолютным мировым рекордсменам французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Французский дуэт выигрывал европейское первенство пять лет подряд, кроме того, в их активе четыре золота чемпионатов мира. Победа Синициной и Кацалапова на европейском уровне стала первой для российских танцев на льду с 2013 года, когда турнир выиграли Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев.

"В принципе, с акклиматизацией мы справляемся нормально, - сказал Кацалапов. - Как наша федерация отправит команду [тогда поедем в Канаду], они составляют план, я думаю, за три дня до короткой программы на чемпионат мира мы приедем. В принципе, нам больше не надо, нам главное - хотя бы раз почувствовать основную площадку, а акклиматизация - не хочется говорить, но дай бог, чтобы она прошла мимо нас, но обычно все нормально".

Синицина и Кацалапов выиграли чемпионат Европы впервые в карьере. Также они являются серебряными призерами чемпионата мира и двукратными чемпионами России.

Чемпионат мира в канадском Монреале (провинция Квебек) пройдет с 16 по 22 марта.

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Зимние олимпийские виды спорта
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