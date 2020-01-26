Елистратов стал бронзовым призером ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1000 м

ТАСС, 26 января. Россиянин Семен Елистратов стал обладателем бронзовой медали чемпионата Европы по шорт-треку на дистанции 1000 метров. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.

Время Елистратова составило 1 минуту 25,831 секунды. Победил Шаолин Сандор Лю из Венгрии (1.25,636), вторым стал еще один представитель Венгрии Шаоан Лю (1.25,667). Для Елистратова эта медаль стала второй на текущем чемпионате Европы, ранее он стал бронзовым призером на дистанции 500 м.

Елистратов выиграл золото Олимпиады-2014 в составе российской эстафетной команды, также в его активе бронза Игр-2018 на дистанции 1500 м. В 2015 году он стал чемпионом мира на дистанции 1500 метров. Также он 10 раз завоевывал золотые медали на чемпионатах Европы.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.