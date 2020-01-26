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Кубок мира по биатлону

Драчев не считает антирекорд российских биатлонистов провальным результатом

По словам главы Союза биатлонистов России, причина проблем ясна, и нужно постараться исправить ситуацию до начала чемпионата мира
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев не считает затянувшуюся безмедальную серию команды на Кубке мира провальным результатом. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье российская команда провела пятый подряд безмедальный этап Кубка мира, в словенской Поклюке серия без призовых мест продлилась до рекордных 26 гонок.

"К этой [антирекордной] серии я отношусь спокойно, это ни в коем случае не провал, - сказал Драчев. - Нужно учитывать и состояние нашего лидера Александра Логинова, которого преследуют проблемы с рукой. Кроме того, в этом сезоне он уделяет много времени семье, что нормально: он женился, у него родилась дочь".

"Отрицательный результат - тоже результат, он отражает результат работы. Будем анализировать, - сказал Драчев. - Мы знаем, что пошло не так после этапа в Хохфильцене и новогоднего перерыва, но на публику эту информацию выносить не хотелось бы. Мы разобрались, где была допущена ошибка и в чем проблема, теперь нам надо постараться исправить ситуацию до чемпионата мира".

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце. "Если мы сумели за короткий период растерять все достижения, то так же реально и догнать", - отметил глава федерации.

На первых двух этапах Кубка мира в сезоне российские биатлонисты завоевали пять наград.

Теги
Кубок мира по биатлонуДрачев, Владимир Петрович
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