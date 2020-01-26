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Зимние олимпийские виды спорта

Женская сборная России по шорт-треку стала третьей в эстафете на 3000 м на ЧЕ

Команду представляли Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова

ТАСС, 26 января. Женская сборная России стала бронзовым призером чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на дистанции 3000 метров. Соревнования проходят в венгерском Дебрецене.

Сборную России представляли Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова. Россиянки показали время 4 минуты 25,577 секунды, золотая медаль на счету сборной Нидерландов (4.12,877), серебряными призерами стали итальянки (4.13,022).

Ранее на чемпионате Европы россиянин Семен Елистратов победил на дистанции 3000 м и стал бронзовым призером на дистанциях 500 и 1000 м. Екатерина Ефременкова стала второй на дистанции 3000 м.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

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Зимние олимпийские виды спорта
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