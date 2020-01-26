Драчев озвучил задачи российских биатлонистов на чемпионат мира

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев считает, что национальной сборной будет по силам завоевать минимум три медали на чемпионате мира в Антхольце. Об этом он рассказал ТАСС.

В воскресенье российская команда провела пятый подряд безмедальный этап Кубка мира, в словенской Поклюке серия без призовых мест продлилась до рекордных 26 гонок. Перед стартом сезона глава СБР заявлял, что в Антхольце команда постарается выступить не хуже, чем на прошлогоднем чемпионате мира, где она завоевала три медали (две серебряные и одну бронзовую).

"Повторить такой результат реально, мы ведь буквально месяц назад бегали-прыгали, обыгрывали многие страны. Посмотрим. Мы разобрались, в чем причина неудач, будем исправлять ошибки. Времени мало, но попробуем", - сказал Драчев.

"К позитивным моментам можно отнести большое число четвертых мест. Да, на большее пока не хватает, но мы выяснили, в чем была основная проблема таких результатов. Сейчас на сборе вместе со старшими тренерами будем исправлять ситуацию", - добавил он.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 23 февраля.