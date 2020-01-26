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Зимние олимпийские виды спорта

Мужская сборная России выиграла эстафету на 5000 м на чемпионате Европы по шорт-треку

В составе команды выступали Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семен Елистратов

ТАСС, 26 января. Мужская сборная России стала победителем чемпионата Европы по шорт-треку в эстафете на дистанции 5000 метров. Соревнования прошли в венгерском Дебрецене.

В составе сборной России выступали Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Семен Елистратов. Россияне показали время 7 минут 6,884 секунды. Второе место заняла команда Нидерландов (7.06,984), третье место заняли итальянцы (7.07,055).

Ранее на турнире Елистратов завоевал бронзовые награды на дистанциях 500 м и 1000 м и победил на дистанции 3000 м. Екатерина Ефременкова завоевала серебряную медаль на дистанции 3000 м. Женская сборная России стала бронзовым призером в эстафете на 3000 м.

Чемпионат Европы завершится 26 января. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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