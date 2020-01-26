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Кубок мира по биатлону

Драчев считает ошибкой решение Елисеева и Юрловой-Перхт выступить в Рождественской гонке

По мнению главы Союза биатлонистов России, это негативно отразилось на их выступлении на Кубке мира

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидеры российской сборной Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт не должны были выступать в Рождественской гонке, поскольку она негативно отразилась на их готовности показывать высокие результаты на январских этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

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Рождественская гонка является коммерческим стартом, традиционно она проходит в конце декабря в Гельзенкирхене, на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке".

"Каждая мелочь имеет значение. Вместо сбора они участвовали в коммерческих стартах. А нужно ли им это было? После сезона - пожалуйста. Сейчас же двух наших лидеров это выбило из колеи: после Рождественской гонки Юрлова заболела, Матвей же там просто потерял время", - сказал Драчев.

"Лидеры других стран уже практически не ездят выступать на "Шальке", - заметил он.

Также глава СБР считает неверным решение Елисеева провести почти две недели между соревнованиями в Москве, поскольку в столице у него не было возможности проводить тренировки на снегу. "На Новый год он оставался в Москве, где просидел без снега", - рассказал Драчев.

В воскресенье российская команда провела пятый подряд безмедальный этап Кубка мира, в словенской Поклюке серия без призовых мест затянулась на рекордные 26 гонок.

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Кубок мира по биатлону
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