Драчев считает ошибкой решение Елисеева и Юрловой-Перхт выступить в Рождественской гонке

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Лидеры российской сборной Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт не должны были выступать в Рождественской гонке, поскольку она негативно отразилась на их готовности показывать высокие результаты на январских этапах Кубка мира. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Рождественская гонка является коммерческим стартом, традиционно она проходит в конце декабря в Гельзенкирхене, на домашнем стадионе футбольного клуба "Шальке".

"Каждая мелочь имеет значение. Вместо сбора они участвовали в коммерческих стартах. А нужно ли им это было? После сезона - пожалуйста. Сейчас же двух наших лидеров это выбило из колеи: после Рождественской гонки Юрлова заболела, Матвей же там просто потерял время", - сказал Драчев.

"Лидеры других стран уже практически не ездят выступать на "Шальке", - заметил он.

Также глава СБР считает неверным решение Елисеева провести почти две недели между соревнованиями в Москве, поскольку в столице у него не было возможности проводить тренировки на снегу. "На Новый год он оставался в Москве, где просидел без снега", - рассказал Драчев.

В воскресенье российская команда провела пятый подряд безмедальный этап Кубка мира, в словенской Поклюке серия без призовых мест затянулась на рекордные 26 гонок.