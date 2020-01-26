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КХЛ

"Авангард" гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ

Об этом стало известно после побед омского клуба над магнитогорским "Металлургом"

ТАСС, 26 января. Омский "Авангард" гарантировал себе участие в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после победы в домашнем матче регулярного чемпионата над магнитогорским "Металлургом" со счетом 6:1. Встреча прошла в Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи.

В составе победителей шайбы забросили Артем Манукян (3-я минута), Сергей Шумаков (8), Семен Кошелев (29), Андрей Стась (34), Свен Андригетто (36) и Тэйлор Бек (47). У проигравших отличился Егор Яковлев (30).

"Авангард" одержал седьмую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 74 очка в 52 матчах, "Металлург" идет восьмым, имея в активе 55 очков после 51 матча. От пекинского "Куньлуня" омскую команду отделяют 17 очков, китайскому клубу осталось провести в регулярном чемпионате восемь матчей, в которых он может набрать максимум 16 очков, поэтому "Авангард" не сможет опуститься в турнирной таблице ниже восьмого места. Омский клуб является прошлогодним финалистом Кубка Гагарина.

Ранее выход в плей-офф гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА, казанский "Ак Барс" и хельсинкский "Йокерит".

В следующем матче подопечные Боба Хартли 28 января примут нижнекамский "Нефтехимик", команда Ильи Воробьева двумя днями позднее дома встретится с "Йокеритом".

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