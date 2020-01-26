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Зимние олимпийские виды спорта

Российские спортсмены завоевали шесть медалей на чемпионате Европы по шорт-треку

Команда стала третьей в общем зачете

ТАСС, 26 января. Сборная России стала обладателем шести наград на чемпионате Европы по шорт-треку в венгерском Дебрецене и заняла третье место в общекомандном зачете. Всего на счету сборной России две золотые, одна серебряная и три бронзовые награды.

Три медали в актив российской команды принес Семен Елистратов, став обладателем бронзовых наград на дистанциях 500 м и 1000 м и чемпионом Европы на 3000 м. Также Елистратов занял третье место в многоборье, набрав 65 баллов и уступив представителям Венгрии Шаолину Сандору Лю (75) и Шаоану Лю (77).

У женщин серебряную награду завоевала Екатерина Ефременкова, ставшая второй на дистанции 3000 м. Женская сборная России стала бронзовым призером в эстафете на 3000 м, мужская сборная одержала победу в эстафете на 5000 м.

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Нидерландов - четыре золотые, три серебряные и одна бронзовая награды. Второй стала команда Венгрии - три золотые и две серебряные медали.

Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей. Чемпионат Европы 2021 года пройдет 15-17 января в польском городе Томашув-Мазовецкий.

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Зимние олимпийские виды спорта
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