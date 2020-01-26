Тихонов выступил за незамедлительное увольнение тренеров сборной России по биатлону

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Союз биатлонистов России (СБР) должен еще до старта чемпионата мира произвести перестановки в тренерском штабе сборной страны в связи с неудовлетворительными результатами спортсменов в Кубке мира. Такое мнение ТАСС высказал четырехкратный олимпийский чемпион, бывший глава СБР Александр Тихонов.

В воскресенье российская команда провела пятый подряд безмедальный этап Кубка мира, в словенской Поклюке серия без призовых мест продлилась до рекордных 26 гонок. Следующим стартом для сборной должен стать чемпионат мира, который начнется 13 февраля.

"Если нынешнему руководству хватит ума, то оно поступит так, как поступил бы я на их месте - незамедлительно выгнал бы тренеров сборной и сам бы занялся восстановлением спортсменов. Они же просто никакие, еле передвигают ногами. Нынешний тренерский штаб - уровень дворовой команды. За свои слова я отвечаю, они же врут непонятно от чего. Вот, что страшно", - сказал Тихонов, который оставил пост президента СБР в 2008 году.

"Когда я уходил, то сказал: "Больше вам праздник никто не сделает". У меня не было звезд, но я знал, как подвести команду, потому что сам выступал на всех этих трассах", - заметил олимпийский чемпион.

Чемпионат мира пройдет в итальянском Антхольце, соревнования продлятся до 23 февраля.