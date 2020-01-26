Лучшая пропаганда спорта. Ветераны ЦСКА получили Кубок легенд по хоккею из рук Фазеля

ЛУЖКИ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Команда ветеранов ЦСКА в пятый раз стала победителем Кубка легенд по хоккею, обыграв в финале московский "Спартак" со счетом 7:5. Турнир в третий раз проходил в подмосковных Лужках, организатором является Ночная хоккейная лига при поддержке компании "Норникель". В полуфиналах, которые состоялись в субботу, "Спартак" победил "Крылья Советов" со счетом 7:4, две шайбы в составе красно-белых забросил олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров, а ЦСКА обыграл "Динамо" со счетом 6:4, по две шайбы забросили Андрей Коваленко (ЦСКА) и Камил Гаджиев ("Динамо"). Из-за сильного снегопада второй и третий периоды второй встречи прошли не на открытом воздухе, а на закрытой площадке.

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В матче за третье место, который прошел в воскресенье, "Динамо" победило "Крылья Советов" со счетом 10:4, взяв реванш за поражение на предыдущем турнире (2:7). В составе бело-голубых снова двумя заброшенными шайбами отметился Гаджиев, а вратарь Алексей Егоров сделал несколько спасений для хит-парада. "Самые приятные впечатления от турнира. Приятно видеть боевых товарищей и снова окунуться в атмосферу праздника. Тем более играли на открытой площадке, где другие ощущения и другие эмоции. Рады, что удалось победить в матче за третье место, супертурнир и прекрасная организация", - отметил Егоров. В составах команд, помимо звезд прошлых лет, выступали любители хоккея из других сфер. За ЦСКА играли президент "Норникеля" Владимир Потанин, музыкант Игорь Бутман и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, за "Спартак" - бывший футболист Александр Мостовой. Цвета "Динамо" защищали композитор и продюсер Виктор Дробыш, президент промоутерской компании Fight Nights Global Гаджиев, "Крылья Советов" представлял певец Артур Григ и актер Оскар Кучера. В первый день турнира также состоялся мастер-класс для юных хоккеистов, который провели главный тренер олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) Олег Браташ, олимпийский чемпион Владимир Мышкин, двукратный олимпийский чемпион, помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. ЦСКА вернул Кубок легенд Кубок легенд изобиловал большим количеством звезд разных лет. В составе ЦСКА выступали олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Коваленко, Ларионов, Александр Могильный, Сергей Федоров, за "Спартак" играли олимпийские чемпионы Прохоров, Игорь Болдин, Илья Бякин, Сергей Шепелев, победители Олимпиады 1992 года Сергей Петренко и Юрий Хмылев выступали за "Динамо" и "Крылья Советов" соответственно.