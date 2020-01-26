Лучшая пропаганда спорта. Ветераны ЦСКА получили Кубок легенд по хоккею из рук Фазеля

ЛУЖКИ /Московская область/, 26 января. /ТАСС/. Команда ветеранов ЦСКА в пятый раз стала победителем Кубка легенд по хоккею, обыграв в финале московский "Спартак" со счетом 7:5. Турнир в третий раз проходил в подмосковных Лужках, организатором является Ночная хоккейная лига при поддержке компании "Норникель".
В полуфиналах, которые состоялись в субботу, "Спартак" победил "Крылья Советов" со счетом 7:4, две шайбы в составе красно-белых забросил олимпийский чемпион 1992 года Виталий Прохоров, а ЦСКА обыграл "Динамо" со счетом 6:4, по две шайбы забросили Андрей Коваленко (ЦСКА) и Камил Гаджиев ("Динамо"). Из-за сильного снегопада второй и третий периоды второй встречи прошли не на открытом воздухе, а на закрытой площадке.
В матче за третье место, который прошел в воскресенье, "Динамо" победило "Крылья Советов" со счетом 10:4, взяв реванш за поражение на предыдущем турнире (2:7). В составе бело-голубых снова двумя заброшенными шайбами отметился Гаджиев, а вратарь Алексей Егоров сделал несколько спасений для хит-парада.
"Самые приятные впечатления от турнира. Приятно видеть боевых товарищей и снова окунуться в атмосферу праздника. Тем более играли на открытой площадке, где другие ощущения и другие эмоции. Рады, что удалось победить в матче за третье место, супертурнир и прекрасная организация", - отметил Егоров.
В составах команд, помимо звезд прошлых лет, выступали любители хоккея из других сфер. За ЦСКА играли президент "Норникеля" Владимир Потанин, музыкант Игорь Бутман и руководитель Департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев, за "Спартак" - бывший футболист Александр Мостовой. Цвета "Динамо" защищали композитор и продюсер Виктор Дробыш, президент промоутерской компании Fight Nights Global Гаджиев, "Крылья Советов" представлял певец Артур Григ и актер Оскар Кучера.
В первый день турнира также состоялся мастер-класс для юных хоккеистов, который провели главный тренер олимпийской сборной России (ближайший резерв национальной команды) Олег Браташ, олимпийский чемпион Владимир Мышкин, двукратный олимпийский чемпион, помощник главного тренера молодежной сборной России Игорь Ларионов и двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
ЦСКА вернул Кубок легенд
Кубок легенд изобиловал большим количеством звезд разных лет. В составе ЦСКА выступали олимпийские чемпионы Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Коваленко, Ларионов, Александр Могильный, Сергей Федоров, за "Спартак" играли олимпийские чемпионы Прохоров, Игорь Болдин, Илья Бякин, Сергей Шепелев, победители Олимпиады 1992 года Сергей Петренко и Юрий Хмылев выступали за "Динамо" и "Крылья Советов" соответственно.
По-настоящему звездными были и тренерские составы. Команду ЦСКА возглавлял двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров, в тренерский штаб "Спартака" входили двукратные олимпийские чемпионы Кожевников и Александр Якушев, а также олимпийский чемпион Юрий Ляпкин. На тренерском мостике "Динамо" места занимали Мышкин и олимпийский чемпион, бывший главный тренер сборной России и самый титулованный тренер в российской истории Зинэтула Билялетдинов.
В финале хоккеисты ЦСКА были полны решимости взять реванш у "Спартака" за поражение в финале прошлого турнира (4:5 по буллитам). Армейцам это удалось, они обыграли красно-белых со счетом 7:5. Двумя заброшенными шайбами в составе победителей отметился Федоров, по разу отличились Коваленко, Кондаранцев, Потанин, который также сделал три голевые передачи, Павел Буре и Каменский. У проигравших голами отметились Сергей Жебровский, Шепелев, Игорь Мишуков, Андрей Виноградов и Мостовой.
"Для настоящих спортсменов, особенно тех, которые стоят рядом со мной (Алексей Касатонов и Павел Буре - прим. ТАСС), главной составляющей является победа в любом матче. Это очень важно, поэтому мы все очень ждали этого турнира для того, чтобы вернуть кубок", - сказал Потанин, в третий раз выигравший Кубок легенд.
В первый день турнира команды играли три периода по 15 минут "грязного" времени, а в заключительный день - по 20 минут "грязного" времени. По ходу финальной встречи пошел снегопад, но он был не таким сильным, как днем ранее, и матч решили не переносить на крытую арену. "Был настоящий праздник, повезло с погодой, чисто хоккейная погода, чуть-чуть шел приятный снежок. Зрители хорошо болели и за нас, и против нас - приятно, что люди в целом поддерживают хоккей, мы счастливы, что своей игрой смогли подарить праздник тем, кто пришел", - отметил Буре.
Главным арбитром встречи был президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, он же вручил трофей капитану ЦСКА Буре. В качестве зрителя финал посетил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Символическое вбрасывание вместе с Фазелем произвел двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион СССР в составе "Спартака" Борис Майоров.
"Турнир вносит большой вклад в укрепление здорового образа жизни"
"Мне кажется, что этот турнир вносит большой вклад в укрепление здорового образа жизни, интереса к спорту, нашим победам и истории - это очень важная объединяющая тема, для нас она очень близка. На наш взгляд, Кубок легенд - это символ, событие, которое привлекает внимание к истории нашего хоккея, нашим легендам и тому, что такое для нас спорт. Главное - это борьба, болельщики, которые приходят, это приглашение к тому, чтобы в хоккей играли, им болели и увлекались. Такого рода мероприятие - самая лучшая пропаганда спорта, советских и российских успехов и здорового образа жизни", - отметил Потанин.
"Надеемся, что этот традиционный турнир будет продолжаться. Главная причина, по которой мы проводим этот кубок, это победы, которых наш хоккей добился в своей истории, за что его любит вся страна и наш народ. Мы всегда рады встретиться и посоревноваться", - подчеркнул генеральный директор фонда развития любительского хоккея Ночной хоккейной лиги Касатонов.
Кубок легенд прошел в шестой раз, ЦСКА одержал пятую победу в турнире. "Спартак" выиграл турнир в 2018 году. ЦСКА и "Спартак" встретились в финале турнира в третий раз подряд.