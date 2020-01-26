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КХЛ

Сушинский: "Авангарду" не так важно, с какого места на Востоке выходить в плей-офф КХЛ

Омский клуб, обеспечивший себе место в плей-офф, на данный момент занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Омскому "Авангарду" не так важно, с какого места в турнирной таблице Восточной конференции выходить в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом ТАСС заявил президент клуба Максим Сушинский.

"Авангард" в воскресенье обеспечил себе место в плей-офф, разгромив дома магнитогорский "Металлург" со счетом 6:1. Омский клуб проводит домашние матчи в подмосковной Балашихе. "Авангард" занимает второе место в Восточной конференции, уступая казанскому "Ак Барсу" за счет меньшего количества побед в основное время.

"Не уверен, что это самое важное (итоговое место в таблице конференции - прим. ТАСС). Главное - выиграть Кубок Гагарина, - сказал Сушинский. - В прошлом году мы начинали с четвертого места и дошли до финала, поэтому нет особой разницы, какое место мы займем".

"Авангард" занимает третье место в сводной таблице регулярного чемпионата, отставая от лидирующего московского ЦСКА на шесть очков. "Мы больше готовимся к плей-офф, чем смотрим в таблицу. Конечно, лучше начинать и продолжать играть дома", - подчеркнул Сушинский.

Победитель регулярного сезона будет иметь преимущество домашней площадки во всех раундах плей-офф. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 27 февраля. Плей-офф начнется 1 марта.

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