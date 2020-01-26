Григорьев: участие Виктора Ана в чемпионате мира по шорт-треку пока под вопросом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Участие в чемпионате мира шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана пока остается под вопросом. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил главный тренер сборной России Владимир Григорьев.

34-летний Ан из-за травмы колена пропустил чемпионат Европы, который завершился в воскресенье в венгерском Дебрецене. Сборная России стала обладателем шести наград на европейском первенстве (две золотых, одна серебряная и три бронзовые) и заняла третье место в общекомандном зачете.

"Если бы Ан был жив-здоров, то, конечно, такого человека всегда не хватает в команде. Он опытный, быстрый, без него тяжело, - отметил Григорьев. - Пока неизвестно, будет ли он участвовать в чемпионате мира. У Ана еще не прошла травма, он лечится, проходит реабилитацию".

Чемпионат мира по шорт-треку пройдет в Южной Корее 13-15 марта.