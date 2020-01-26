Российский шпажист Бида стал победителем этапа Гран-при в Катаре

ТАСС, 26 января. Российский шпажист Сергей Бида стал победителем этапа Гран-при по фехтованию, который прошел в Дохе (Катар).

В финале 26-летний россиянин одолел француза Александра Бардене со счетом 15:6. Бронзовые награды достались итальянцу Андреа Сантарелли и японцу Масару Ямада.

У женщин победа в активе румынки Аны Марии Попеску, второй стала итальянка Мара Наварриа. Третье место заняли россиянка Татьяна Андрюшина и Эрика Кирпу из Эстонии.

Для Биды это золото стало третьим на этапах Кубка мира, также на счету россиянина победа на этапе Кубка мира в Буэнос-Айресе в 2019 году и серебро чемпионата мира - 2019.