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Летние олимпийские виды спорта

Российский шпажист Бида стал победителем этапа Гран-при в Катаре

В женском турнире Татьяна Андрюшина заняла третье место

ТАСС, 26 января. Российский шпажист Сергей Бида стал победителем этапа Гран-при по фехтованию, который прошел в Дохе (Катар).

В финале 26-летний россиянин одолел француза Александра Бардене со счетом 15:6. Бронзовые награды достались итальянцу Андреа Сантарелли и японцу Масару Ямада.

У женщин победа в активе румынки Аны Марии Попеску, второй стала итальянка Мара Наварриа. Третье место заняли россиянка Татьяна Андрюшина и Эрика Кирпу из Эстонии.

Для Биды это золото стало третьим на этапах Кубка мира, также на счету россиянина победа на этапе Кубка мира в Буэнос-Айресе в 2019 году и серебро чемпионата мира - 2019.

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Летние олимпийские виды спорта
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