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Зимние олимпийские виды спорта

Виктор Ан может принять участие в ЧМ по шорт-треку только в качестве запасного в эстафете

34-летний Ан не принял участие в завершившемся в воскресенье чемпионате Европы из-за травмы колена
Виктор Ан Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Виктор Ан
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан может принять участие в чемпионате мира по шорт-треку только в качестве запасного в эстафете. Об этом ТАСС заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

34-летний Ан не принял участие в завершившемся в воскресенье чемпионате Европы из-за травмы колена.

"На чемпионат мира Виктор Ан может попасть только в качестве запасного согласно критериям отбора. Думаю, если он будет в кондициях, то, наверное, мы его возьмем как запасного в эстафету", - сказал Кравцов.

Ан является самым титулованным шорт-трекистом в истории, в составе национальной команды Южной Кореи он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира. Из-за конфликта с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи спортсмен принял решение о смене гражданства для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе сборной России, за которую он выступает с 2011 года, Ан стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира пройдет в Сеуле с 13 по 15 марта.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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