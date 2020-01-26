Кравцов: российские шорт-трекисты удовлетворительно выступили на ЧЕ

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Выступление сборной России на чемпионате Европы по шорт-треку можно назвать удовлетворительным. Об этом ТАСС заявил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

По итогам турнира в венгерском Дебрецене российские шорт-трекисты завоевали пять наград (одну золотую и четыре бронзовые), заняв третье место в общекомандном зачете. Единственное золото на счету мужской эстафетной команды (5000 м). Первое место в общем зачете заняла сборная Нидерландов - пять золотых и три серебряные награды. Второй стала команда Венгрии - четыре золотые и три серебряные медали.

"Выступление получилось удовлетворительным. Хотелось бы большего, но на сегодняшний день мы находимся где-то на этом уровне. Рассчитывал, что немного получше могла выступить наша женская команда, но там есть определенные причины. Будем работать дальше, сделаем определенные выводы, есть куда стремиться", - сказал Кравцов.

Четырехкратным призером чемпионата Европы стал Елистратов: помимо победы в эстафете, он стал обладателем бронзовых наград на дистанциях 500 м, 1000 м и в многоборье.

"Семен тренируется с венгерской командой, и очень хорошо, что у него это получается достаточно позитивно, так как там у него есть достойный спарринг-партнер. У нас в команде по уровню и силе спортсменов равных Семену нет. Он существенно превосходит своих партнеров по команде по физическим кондициям, выносливости. Но тренеры подтягивают общий уровень спортсменов, есть прогресс: на Кубке мира ребята себя проявили, и здесь Павел Ситников достаточно неплохо выступал", - подчеркнул он.

Россияне выступали на чемпионате Европы без получившего травму шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана. "Виктор Ан есть Виктор Ан, но, как вы видите, нам без него удалось выиграть эстафету. Хотя с ним у нас в эстафете было бы полегче, так как он остается одним из лучших финишеров мира. К сожалению, у него обострилась травма колена", - отметил Кравцов.