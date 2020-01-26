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НБА
Обновлено 

Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

В катастрофе погибли пять человек
Описание
© EPA/TANNEN MAURY

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Власти города Калабасас (штат Калифорния) подтвердили гибель двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта. Об этом сообщается на странице города в Twitter.

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В воскресенье портал TMZ сообщил о гибели 41-летнего Брайанта в результате крушения вертолета. По информации источника, частный вертолет баскетболиста разбился недалеко от Лос-Анджелеса. В катастрофе погибли пять человек, в том числе спортсмен.

"С большой грустью мы сообщаем о гибели Коби Брайанта и четырех других пассажиров в результате крушения вертолета в Калабасасе. Самолет упал недалеко от Лас-Вирдженса около 10 утра. Никто на земле не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование", - говорится в сообщении.

Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

В 2018 году он получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

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