Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении вертолета

В воскресенье портал TMZ сообщил о гибели 41-летнего Брайанта в результате крушения вертолета. По информации источника, частный вертолет баскетболиста разбился недалеко от Лос-Анджелеса. В катастрофе погибли пять человек, в том числе спортсмен.

"С большой грустью мы сообщаем о гибели Коби Брайанта и четырех других пассажиров в результате крушения вертолета в Калабасасе. Самолет упал недалеко от Лас-Вирдженса около 10 утра. Никто на земле не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте проводят расследование", - говорится в сообщении.