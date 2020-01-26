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ЧЕ-2020 по водному поло

Венгерские ватерполисты в 13-й раз выиграли чемпионат Европы

В финальном матче они в серии пенальти победили испанцев

ТАСС, 26 января. Мужская сборная Венгрии победила команду Испании в финальном матче чемпионата Европы по водному поло. Соревнования проходили в Будапеште.

Основное время встречи завершилось вничью со счетом 9:9, в серии пенальти точнее оказались венгры - 5:4. Сборная Венгрии завоевала олимпийскую лицензию на Игры 2020 года в Токио. На данный момент участие в Олимпиаде себе гарантировали команды Японии, Сербии, Испании, Италии, США, Австралии и Венгрии.

В матче за третье место сборная Черногории победила команду Хорватии (10:9). Российские ватерполисты заняли на турнире восьмое место.

Сборная Венгрии в 13-й раз (рекорд) одержала победу на первенстве Европы, в предыдущий раз венгерские ватерполисты завоевывали золотые награды турнира в 1999 году. Также в активе команды Венгрии по шесть серебряных и бронзовых медалей чемпионатов Европы. Сборная Испании в третий раз завоевала серебряные награды турнира, на счету испанцев также три бронзовые награды соревнований.

Следующий чемпионат Европы пройдет в хорватском Сплите в 2022 году.

Теги
ЧЕ-2020 по водному поло
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