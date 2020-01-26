Бронзовая Европа. Сборная России стала третьей в общекомандном зачете на ЧЕ по шорт-треку

ТАСС, 26 января. Российские шорт-трекисты завоевали пять медалей на чемпионате Европы и заняли третье место в общекомандном зачете. Соревнования прошли в венгерском Дебрецене 24-26 января. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Нидерландов - пять золотых и три серебряные награды. Второй стала команда Венгрии - четыре золотые и три серебряные медали. На счету сборной России одна золотая и четыре бронзовые награды. В 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда также заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей. Большой вклад в медальный зачет команды внес олимпийский чемпион в эстафете Семен Елистратов. На турнире в Венгрии он стал обладателем бронзовых наград на дистанциях 500 м и 1000 м, а также выиграл эстафету в составе мужской команды. В многоборье Елистратов стал третьим, набрав 65 баллов и уступив представителям Венгрии Шаолину Сандору Лю (75) и Шаоану Лю (77).

Российские шорт-трекистки остались без наград в индивидуальных соревнованиях, при этом женская сборная России (Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова) стала бронзовым призером в эстафете на 3000 м. Единственную золотую медаль в копилку сборной принесла мужская команда (Даниил Ейбог, Денис Айрапетян, Павел Ситников и Елистратов), которая одержала победу в эстафете на 5000 м. Удовлетворительный результат Глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов назвал результаты сборной на чемпионате Европы удовлетворительными. "В целом выступление получилось удовлетворительным. Хотелось бы большего, но на сегодняшний день мы находимся где-то на этом уровне. Рассчитывал, что немного получше могла выступить наша женская команда, но там есть определенные причины. Будем работать дальше, сделаем определенные выводы, есть куда стремиться", - сказал Кравцов. "Семен [Елистратов] тренируется с венгерской командой, и очень хорошо, что у него это получается достаточно позитивно, так как там у него есть достойный спарринг-партнер. У нас в команде по уровню и силе спортсменов равных Семену нет. Он существенно превосходит своих партнеров по команде по физической кондиции, выносливости. Но тренеры подтягивают общий уровень спортсменов, есть прогресс: на Кубке мира ребята себя проявили, и здесь Павел Ситников достаточно неплохо выступал", - добавил он.

Тренер сборной России Владимир Григорьев отметил, что доволен результатом российской команды в эстафетах. "Доволен результатам эстафетных гонок, но в личных соревнованиях, конечно, показали слабые результаты. Хотелось бы, чтобы было поменьше ошибок", - отметил Григорьев. "Семен бежал хорошо, но, к сожалению, этого не хватило, чтобы обыграть братьев Лю. На дистанции в 1500 метров у него была небольшая ошибка, поэтому он не смог там побороться за призовые места. Медали, которые он сейчас завоевал, - это его, но не думаю, что на данный момент он смог бы выступить лучше", - считает Григорьев. Триуфматор прошлого сезона Софья Просвирнова (золотая медаль на дистанции 1000 м и бронзовая награда на дистанции 1500 м на европейском первенстве в 2019 году) завоевала только бронзу в составе женской сборной в эстафете. "В этом сезоне Софья начинала тренироваться не с командой, а отдельно, результат вышел вот таким. Были кое-какие проблемы, но Соня сейчас их решает. Если она захочет, то к следующему сезону будет в очень хороших кондициях, но пока ей нужно тренироваться", - сказал Григорьев. Золотая эстафета без Ана Чемпионат Европы из-за травмы колена пропустил самый титулованный шорт-трекист в истории Виктор Ан. Но, несмотря на отсутствие в составе самого опытного спортсмена, россияне смогли завоевать свою единственную золотую награду турнира. На старт мужской эстафеты на 5000 метров вышли сборные России, Италии, Нидерландов и Венгрии. Первыми финишировали венгры, которые уже успели отпраздновать победу и совершить круг почета с национальными флагами, но судейская бригада после пересмотра гонки приняла решение дисквалифицировать хозяев турнира. Таким образом в итоговом протоколе гонки венгерская команда стала четвертой, а россияне поднялись на первую строчку.

На эту тему Виктор Ан может принять участие в ЧМ по шорт-треку только в качестве запасного в эстафете