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НБА

Глава РФБ Кириленко назвал ужасной новость о гибели Коби Брайанта

Кириленко выступал в НБА в одно время с Брайантом

МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Новость о гибели двукратного чемпиона олимпийских игр, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Коби Брайанта ужасна, заявил ТАСС президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, выступавший в НБА в одно время с Брайантом.

В воскресенье частный вертолет со спортсменом и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил.

"Это ужасная новость. Мы не так давно общались, столько планов у него было, - сказал Кириленко. - Коби - мое поколение игроков, самый лучший баскетболист, когда я играл в прайме. После карьеры с ним остались друзьями и тут такое, в самом расцвете сил".

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

Теги
США
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