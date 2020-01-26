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Гибель Коби Брайанта

СМИ: вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь

Всего на борту находились пять человек, они летели на тренировку в академию Коби Брайанта

ТАСС, 27 января. При крушении вертолета в США, помимо чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, погибла его 13-летняя дочь Джианна. Об этом сообщает портал TMZ.

В воскресенье частный вертолет со Брайантом и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил.

TMZ отмечает, что на борту вертолета не было жены спортсмена Ванессы. По информации журналиста ESPN Эдриана Войнаровски, также в вертолете был сверстник дочери Брайанта и один из его родителей. Они летели на баскетбольную тренировку в академию Брайанта.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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Гибель Коби Брайанта
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