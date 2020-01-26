Ватутин: гибель Брайанта - трагедия, заставляющая задуматься о жизни и ее скоротечности

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Трагическая гибель Коби Брайанта - это настоящая трагедия, которая заставляет задуматься о жизни и ее скоротечности. Такое мнение ТАСС высказал президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В воскресенье частный вертолет со спортсменом и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил.

"Трудно поверить в произошедшее, и еще труднее это осознать. Для всего мира баскетбола, да и просто всей нашей планеты это горе и шок, вероятно, ни с чем не сравнимые, - сказал Ватутин. - Ушел великий человек и баскетболист, который был столь востребован и после окончания своей блестящей карьеры. Коби был лицом, символом, смыслом, послом баскетбола. Он объединял народы и континенты".

"Это настоящая трагедия, заставляющая задуматься каждого о жизни и ее скоротечности. Нам всем нужно время, чтобы оценить масштаб потери. Случившееся просто невероятно, и вся семья ЦСКА сейчас глубоко скорбит и соболезнует. Это просто чудовищная потеря", - добавил президент ЦСКА.

Брайант выигрывал чемпионат НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.