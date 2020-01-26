МОК выразил соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта

ТАСС, 27 января. Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования в связи с гибелью двукратного олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В воскресенье частный вертолет с Брайантом и еще четырьмя пассажирами разбился недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Позднее портал TMZ сообщил, что на борту вертолета находилась 13-летняя дочь Брайанта.

"Двукратный олимпийский чемпион Коби Брайант скончался в авиакатастрофе. Покойся с миром, Коби Брайант, ты всегда будешь в наших сердцах", - говорится в сообщении.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.