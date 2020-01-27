Клуб НБА "Даллас" выведет из обращения номер 24 в память о Брайанте

ТАСС, 27 января. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас" перестанет использовать номер 24 на игровых майках в память о Коби Брайанте. Заявление владельца клуба Марка Кьюбана по этому поводу приводит пресс-служба.

В воскресенье частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса, погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

"Коби был послом нашей игры, ее украшением, иконой. Но прежде всего он был любящим отцом. Наследие Коби выходит за рамки баскетбола. Мы приняли решение, что игроки "Даллас Маверикс" не будут носить на спине номер 24", - заявил Кьюбан.

Брайант провел все карьеру в "Лос-Анджелес Лейкерс", он играл под номерами 8 и 24, калифорнийский клуб вывел эти номера из обращения в декабре 2018 года.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА, в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА. Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.