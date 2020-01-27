Гендиректор "Газпром Арены": перед ЧЕ-2020 будет нужно потратить десятки миллионов рублей

"Между стадионом, организаторами (УЕФА), РФС и городом заключено соглашение об использовании стадиона, по которому "Газпром Арена" получит определенную сумму от УЕФА, - сказал Литвинов. - Так же, как и другие стадионы, на которых пройдет событие. Будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал".

В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион "Санкт-Петербург", два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. В рамках подготовки стадиона "Газпром Арена" к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребуется потратить несколько десятков миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор арены Владимир Литвинов.

"Часть мероприятий, направленных на выполнение требований УЕФА, стадион выполняет в рамках собственной инвестиционной программы, - отметил гендиректор арены. - Существенную часть предстоит выполнить, и она будет покрыта за счет средств стадиона и организаторов. Если говорить о прямых уже понесенных расходах "Газпром Арены" в части подготовки инфраструктуры стадиона к матчам Евро, то это уже потребовало несколько миллионов рублей".

По словам собеседника агентства, весной траты по подготовке стадиона к чемпионату Европы возрастут. "Сумма существенно увеличится после выполнения ряда мероприятий в весенний период, - продолжил Литвинов. - Они касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта. Например, из существенных, в части технологий для маломобильных категорий населения, вопросов безопасности, в том числе информационной, вопросов энергоснабжения, прокладки кабельных линий для бродкастинга, пешеходного моста".

"Есть еще мероприятия, которые реализуются на стадионе со сроками обеспечения готовности до Евро, и эти объекты будут использоваться в течение его проведения, но при этом это собственная инвестиционная деятельность клуба и стадиона, в том числе открытие новых ресторанов или реконструкция спортивной зоны. Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей. Сумму сказать сейчас затрудняюсь, потому что на некоторые вещи смета еще не готова", - резюмировал гендиректор стадиона.

О "Газпром Арене" и чемпионате Европы

"Газпром Арена", вместимость которой составляет 62 315 зрителей, была главным стадионом Кубка конфедераций 2017 года, на ней прошло четыре матча, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0). Годом позже стадион принял семь игр чемпионата мира, в том числе матч за третье место, в котором бельгийцы победили англичан (1:0). В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.