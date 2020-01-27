Гендиректор "Газпром Арены": перед ЧЕ-2020 будет нужно потратить десятки миллионов рублей

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. В рамках подготовки стадиона "Газпром Арена" к проведению матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребуется потратить несколько десятков миллионов рублей. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор арены Владимир Литвинов.
В Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов. На первом этапе турнира сборная России проведет на домашней арене, которая во время Евро-2020 будет называться стадион "Санкт-Петербург", два матча - игры против бельгийцев и финнов состоятся 13 и 17 июня. 22 июня на стадионе "Санкт-Петербург" состоится очная встреча между этими соперниками команды Станислава Черчесова, которая в этот же день в Копенгагене сыграет со сборной Дании.
"Между стадионом, организаторами (УЕФА), РФС и городом заключено соглашение об использовании стадиона, по которому "Газпром Арена" получит определенную сумму от УЕФА, - сказал Литвинов. - Так же, как и другие стадионы, на которых пройдет событие. Будут оплачены услуги операционной деятельности, коммунальные расходы, охраны объекта и временный персонал".
"Часть мероприятий, направленных на выполнение требований УЕФА, стадион выполняет в рамках собственной инвестиционной программы, - отметил гендиректор арены. - Существенную часть предстоит выполнить, и она будет покрыта за счет средств стадиона и организаторов. Если говорить о прямых уже понесенных расходах "Газпром Арены" в части подготовки инфраструктуры стадиона к матчам Евро, то это уже потребовало несколько миллионов рублей".
По словам собеседника агентства, весной траты по подготовке стадиона к чемпионату Европы возрастут. "Сумма существенно увеличится после выполнения ряда мероприятий в весенний период, - продолжил Литвинов. - Они касаются проведения определенных видов работ по подготовке объекта и прилегающей территории, и они будут касаться ряда адаптационных мероприятий по внутренней инфраструктуре объекта. Например, из существенных, в части технологий для маломобильных категорий населения, вопросов безопасности, в том числе информационной, вопросов энергоснабжения, прокладки кабельных линий для бродкастинга, пешеходного моста".
"Есть еще мероприятия, которые реализуются на стадионе со сроками обеспечения готовности до Евро, и эти объекты будут использоваться в течение его проведения, но при этом это собственная инвестиционная деятельность клуба и стадиона, в том числе открытие новых ресторанов или реконструкция спортивной зоны. Ближе к матчам чемпионата Европы мы потратим несколько десятков миллионов рублей. Сумму сказать сейчас затрудняюсь, потому что на некоторые вещи смета еще не готова", - резюмировал гендиректор стадиона.
О "Газпром Арене" и чемпионате Европы
"Газпром Арена", вместимость которой составляет 62 315 зрителей, была главным стадионом Кубка конфедераций 2017 года, на ней прошло четыре матча, включая финал между сборными Германии и Чили (1:0). Годом позже стадион принял семь игр чемпионата мира, в том числе матч за третье место, в котором бельгийцы победили англичан (1:0). В 2021 году на стадионе в Санкт-Петербурге пройдет финал Лиги чемпионов.
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.