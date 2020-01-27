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Бокс

Российский боксер Беспутин запросил дополнительные сведения по своему допинг-тесту

Его допинг-тест после титульного поединка WBA 1 декабря показал положительный результат

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полусреднем весе Александр Беспутин запросил дополнительные сведения от Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA) по поводу своего допинг-теста. Об этом боксер сообщил ТАСС в понедельник.

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Беспутин 1 декабря 2019 года завоевал чемпионский пояс WBA, выиграв у соотечественника Раджаба Бутаева по очкам единогласным решением судей. Его допинг-тест после титульного поединка показал положительный результат.

"Во-первых, мы ждем расшифровки от VADA первой пробы. В письме от них не было написано "провал", было написано, что "ненормально". Во-вторых, ждем вскрытие пробы "B", - сказал спортсмен.

На счету 28-летнего Беспутина 14 побед (9 нокаутом) и ни одного поражения на профессиональном ринге. Во время любительской карьеры он становился чемпионом России и Европы, серебряным призером Европейских игр, на чемпионате мира дошел до четвертьфинала. В октябре 2015 года принял решение перейти в профессионалы и подписал контракт с американской промоутерской компанией Top Rank.

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